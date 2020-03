CDI3* Cascais: Arnaud Serre brilha com o Lusitano “Vistoso”

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro Hípico da Costa do Estoril, em Cascais, organizou de 28 de Fevereiro a 1 de Março, o primeiro de dois concursos internacionais de três estrelas do calendário nacional que contou com a participação de mais de 40 conjuntos de 6 países.

O francês Arnaud Serre começou a temporada debutando com o Lusitano Vistoso de Massa (Maestro JGB x Xoxa por Xaquino) de 11 anos, vencendo o Grande Prémio (71,739%) e o Grande Prémio Especial conseguindo a média final de 72,064%. A finlandesa Joana Robinson com o garanhão Oldenburg San Coco di Amore de 12 anos, ficou em 3º lugar no Grande Prémio (70,152%) e conseguiu o 2º lugar no G.P. Especial com 70,780%.

Ricardo Reis com Escorial foi o melhor conjunto português nas provas do Big Tour, ao conquistar o 3º lugar no G.P. Especial (69,979%) tendo ficado classificado no sábado em 4º no Grande Prémio (69,435%).

No evento que começou no sábado (29) com as provas para cavalos de 5 anos, apenas com dois participantes, brilhou a francesa Charlotte Chalvignac com o garanhão Hanoveriano Zouzo Majishan ao vencer nos dois dias com as médias de 87,200% e de 89,200%.

No Prix St Georges e Intermediária I, destacou-se o português Tiago Alves com o Hanoveriano Ramon de 14 anos, vencendo nos dois dias com 68,794% e 69,794%.

No escalão Júnior Individual e Team com 10 conjuntos em pista, os espanhóis conquistaram os dois primeiros lugares do pódio, pertencendo o triunfo a Andrea Montoya Martinez com Amber que subiu ao 1º lugar do pódio nos dois dias, com as médias de 70,121% e 71,265%. Bruno Cid Romero foi segundo classificado com a égua Hanoveriana Brentana: 68,273% e 70,235%, enquanto a suíça Estelle Schurink foi terceira classificada na reprise Individual (67,412%).

Karina Zakhabekova com Ein Stern ficou em terceiro na Junior Team com 67,606%.

No escalão Young Riders, a italiana Melanie Bartz venceu a reprise Individual no domingo, conseguindo 70,647% com o Oldenburg Diary Dream quase igualando a mesma pontuação (70,686%) no escalão Junior do CDI de Alter do Chão, no ano transacto.

O cavaleiro português Martim Meneres destacou-se com Equador ao vencer o GP Sub 25 e a Intermediária II, conseguindo 70,718% e 69,029% respectivamente.

No internacional reservado aos Póneis, a italiana Lisa Caroline (14ª ranking mundial de Poneis) com Derano B venceu as reprises Team e Individual com as médias finais de 74,600% e 74,649% superando a sua marca pessoal nestas duas reprises.

O segundo CDI3* de Cascais terá início a 5 de Março prolongando-se até ao dia 8.

Resultados completos AQUI