CDI3* Abrantes: Rodrigo Torres vence Grande Prémio e GP Especial 14 Abril, 2019 19:34

Nas instalações do Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego, decorreu este fim-de-semana, o primeiro CDI3* da Rota Lusitana 2019, que incluiu a realização paralela de provas nacionais (CDE) de forma a dinamizar ainda mais este evento. Foram vários os cavaleiros nacionais que participaram a nível de Grande Prémio com o objectivo da qualificação para o Campeonato da Europa que vai decorrer de 19 a 25 de Agosto em Roterdão (Holanda), aproveitando a presença de juízes internacionais de nível 4* e 5* neste circuito.

Pelo segundo ano consecutivo, Rodrigo Torres e o Lusitano Fogoso, foram os protagonistas em Abrantes, vencendo o Grande Prémio e o Grande Prémio Especial, conseguindo 71,935% e 71,085% no sábado e domingo. Os restantes protagonistas destas duas reprises foram Miguel Torrão com Equador MVL em segundo lugar (68,413% e 70,830%) e Duarte Nogueira que ocupou o terceiro lugar com Beirão (67,935% e 70,702%).

Sebastião Lucas Lopes com Arrogante, venceu o Prix St. George e a Intermediária I nos dois dias, conseguindo 66,559% e 67,382% respectivamente. Este cavaleiro com Fidélio Plus foi também o vencedor das reprises Team Test e Individual Juniores tendo obtido 67,333% no sábado, melhorando a nota no domingo para 68,725%.

Vasco Mira Godinho que debutou em provas internacionais para cavalos de 7 anos, com o garanhão Hábil (Peralta Pinha x Romeira por Galan) obteve as promissoras pontuações de 74,264% e 75,414%, nos dois dias.

Depois de Vale de Ferreiros, as próximas jornadas desta Rota Lusitana 2019, irão passar por Alter do Chão (27 e 28 de Abril na Coudelaria de Alter) e Companhia das Lezírias (11 a 12 de Maio).

Resultados – CDI3*

Resultados completos AQUI