CDI3* Abrantes: Martim Meneres vence Grande Prémio e G.P. Especial

Nas instalações do Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego, decorreu este fim-de-semana, o primeiro CDI3* da Rota Lusitana 2022, que incluiu a realização paralela de provas nacionais (CDE) de forma a dinamizar ainda mais este evento.

O cavaleiro português de 22 anos, Martim Meneres e o Lusitano Equador de 13 anos, foram os protagonistas entre os 8 participantes, vencendo o Grande Prémio e o Grande Prémio Especial, conseguindo 69,239% e 69,638% no sábado e domingo.

Hugo Pereira com Falsário LS alcançou a segunda posição nos dois dias, 67,609% e 68,894%, enquanto Gustavo Mendes com Feiticeiro foi terceiro conseguindo 67,413% e 67,936%.

Na prova para cavalos novos de 5 anos, o espanhol Juan Francisco Muñoz com o garanhão Hanoveriano Doppelkorn conseguiu notas de 80,600% e 83,200% no sábado e domingo.

Nicole Silva e Funji destacaram-se nos dois dias, vencendo as reprises Junior Team e Individual com 69,424% e 68,676%.

Nos Young Riders Team, Manuel Resina Antunes com Jackpot do Penedo venceu no sábado (68,412%), e no domingo a vencedora da reprise Individual foi Ana Carolina Gonçalinho com Spartacus 26 (69,510%).

O júri foi composto por Maria Colliander (FIN) (5*) presidente, Eva Maria Vint-Warmington (EST) (4*), Susanne Baarup (DEN) (5*), Maareten van der Heijden (NED) (4*), Mariette Sanders van Gansewinkel (NED) (5*) e Claudia Matos (POR) (3*).

O 2º concurso da Rota Lusitana 2022, acontece entre 6 e 8 de Maio nas instalações da Coudelaria de Alter em Alter do Chão – CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH e NC.

Resultados completos AQUI