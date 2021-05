CDI3* Abrantes: Jose Daniel Martin Dockx vence Grande Prémio e GP Especial 24 Maio, 2021 17:50

O Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego (Abrantes), recebeu no passado fim-de-semana, (21 a 23/05) o CDI3* que contou com a participação de cerca de 30 conjuntos, em representação de Espanha, México, Brasil, Bermudas, Venezuela, Rep. Dominicana e de Portugal.

O espanhol, Jose Daniel Martin Dockx e o PRE Malagueno LXXXIII foram os protagonistas em Abrantes, vencendo o Grande Prémio e o Grande Prémio Especial, conseguindo 70,022% e 70,723% no sábado e domingo. Dockx começou a competir com Malagueno LXXXIII de 11 anos, em provas do Big Tour no início deste mês tendo ficado classificado em segundo lugar no GP. Especial do CDI3* de Camarma de Esteruelas (Madrid) com 73,575%.

Manuel Veiga com Ben Hur da Broa alcançou a segunda posição (67,170%), enquanto Martim Meneres com Equador foi terceiro classificado (67,021%).

O júri desta prova foi composto por: E: Thomas Kessler ; H: Claudia Matos ; C: Mariette Van Gansewinkel; M: Maria Colliander ; B: Frederico Pinteus.

Resultados completos AQUI