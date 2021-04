CDI3* Abrantes: José Antonio Garcia Mena vence o Grande Prémio 26 Abril, 2021 8:12

Como todos os quadrantes da vida, a indústria do desporto foi profundamente atingida pela pandemia de coronavírus. Um duro golpe para a grande maioria dos atletas de alta competição, impossibilitados de competir e obrigados a interromper os treinos, situação esta agravada com o surto de Herpes Vírus Equino. Porém desde 12 de Abril, que regressaram os concursos nacionais e internacionais na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e França, entre outros.

Portugal não foi exceção, acolhendo um CDI3* em Abrantes organizado pela Horsecampline este fim-de-semana, que contou com a participação de mais de meia centena de conjuntos.

O espanhol José António García Mena foi o vencedor da prova rainha, o Grande Prémio no sábado, conseguindo com a égua Hanoveriana Divina Royal de 11 anos, a média final de 72,783%. Rodrigo Torres foi segundo classificado com Fogoso Horsecampline com 72,652% e o debutante jovem cavaleiro, Martim Meneres, ocupou a terceira posição com Equador e 69,457%.

No domingo, Rodrigo Torres com Fogoso Horsecampline venceu o GP Especial com 72,638% seguido de Martim Meneres com Equador que pontou 70,489%. Vasco Mira Godinho foi terceiro classificado com Garrett (69,00%).

Resultados completos AQUI