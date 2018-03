CDI3* Abrantes: 34 Cavalos passaram na inspecção veterinária

Os 34 cavalos inscritos no CDI3* de Abrantes, que começou esta sexta-feira, passaram na inspecção veterinária sem restrições.

Na jornada inaugural disputaram-se as primeiras provas de Paradressage (CPEDI3*).

Ana Mota Veiga (POR) e Convicto pontuaram no Grau I Team Test, 64,343%. Sara Duarte (POR) e Daxx du Hans no Grade II Team Test obtiveram 64,343% e Inês Teixeira (POR) com Giraldo da Sernadinha no Grau III Team Test conseguiu 66,667%.

Confira os resultados AQUI