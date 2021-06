CDI-W Samorin: Filipe Canelas Pinto e Francisco Vilanova no pódio na Eslováquia 6 Junho, 2021 11:02

Após as boas prestações dos cavaleiros portugueses, Filipe Canelas Pinto (Fortuna 424) e Francisco Vilanova (Sir Saburo) no CDI3* em Compiègne, (França) em fins de Maio, ambos os atletas participaram este fim-de-semana no CDI-W e CDIU25 de Samorin na Eslováquia alcançando bons resultados que destacamos:

CDI-W: Filipe Canelas Pinto com a égua Hanoveriana Fortuna 424 de 12 anos, no Grande Prémio Freestyle da qualificativa da Taça do Mundo, subiu ao 3º lugar do pódio com 72,790%, a sua melhor marca pessoal e no Grande Prémio, este conjunto obteve 65,848%.

CDIU-25: Prestação exemplar de Francisco Vilanova com Sir Saburo ao subir ao lugar mais alto pódio nas duas provas, no Grande Prémio (68,932%) e no Grande Prémio Freestyle (74,250%).

Parabéns ao professor e seu aluno pelo sucesso!