CDI-W Salzburgo: Dorothee Schneider foi estrela na Áustria (VÍDEO)

A cavaleira alemã Dorothee Schneider (Sammy Davis Jr.) ganhou o Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo em Salzburg neste domingo conseguindo a excelente média de 83,415%.

Este conjunto, vencedor da medalha de ouro por equipas no recente campeonato da europa, venceu também o Grande Prémio no passado sábado com 78,120%.

Jessica von Bredow-Werndl (GER) foi segunda classificada com Unee BB (81,565%), enquanto Daniel Bachmann Andersen com Blue Hors Zack foi terceiro com 80,375%, a melhor marca deste conjunto que começou a competir em provas de Grande Prémio, este ano.

Quanto a Daniel Pinto, após pontuar 66,600% no Grande Prémio (12º) com Santurion de Massa no sábado, Daniel optou por retirar, publicando no seu FB, ” Depois de termos o Santurion no Grande Prémio com um problema físico, decidimos não participar na Kür de modo a preservar a integridade física do cavalo. Agora vamos resolver este pequeno imprevisto e preparar para a próxima etapa da Taça do Mundo em Fevereiro 2018.”

