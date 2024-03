CDI-W ‘s-Hertogenbosch: Isabel Werth conquista a última etapa (VÍDEO)

A inimitável Isabell Werth e o cavalo castrado de 14 anos, DSP Quantaz, brilharam (85,250%) na décima primeira e última etapa da Liga Ocidental da Europa da FEI Taça do Mundo de Dressage 2023/2024 em ‘s-Hertogenbosch, nos Países Baixos, este sábado, onde a atual campeã mundial, Charlotte Fry, do Reino Unido, teve que se contentar com o segundo lugar com Everdale (82,250%).

A dupla holandesa formada por Emmelie Scholtens e Indian Rock, vencedores da nona etapa em Neumünster (Alemanha), no mês passado, ficou em terceiro lugar (82,095%), à frente da amazona francesa Pauline Basquin e Sertorious de Rima Z IFCE, (80,550%) que foram os últimos dos 15 participantes em pista.

Este resultado colocou a alemã Werth, a atleta mais medalhada no desporto equestre e detentora de cinco títulos da FEI Taça do Mundo de Dressage, na liderança da tabela da Liga Ocidental da Europa, da qual os nove primeiros ficam qualificados para a finalíssima, que acontecerá pela primeira vez em Riade (Arábia Saudita), no próximo mês. Fry subiu para o segundo lugar na tabela, empurrando o líder de longa data, o sueco Patrik Kittel, para o terceiro lugar.

Resultados AQUI

Ranking