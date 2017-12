CDI-W Olympia: Patrik Kittel ganha o Grande Prémio Freestyle (VÍDEO) 14 Dezembro, 2017 9:46

O sueco Patrik Kittel e Delaunay OLD, conquistaram o Grande Prémio Freestyle do Olympia (Londres) esta quarta-feira, batendo o britânico Emile Faurie e Delatio por uma pequena margem.

O conjunto sueco, medalha de bronze nos últimos campeonatos da Europa, e o cavalo Oldenburg de 11 anos, pontuaram 80,635% nesta quinta etapa da Taça do Mundo FEI, regressando ao topo do ranking da Liga da Europa Ocidental.

Emile Faurie e o garanhão Hanoveriano de 13 anos, Delatio, a competirem pela segunda vez em Big Tour, pontuaram 80,405% assegurando o segundo lugar.

“Tive imensa sorte depois de tantos anos sem um cavalo de topo, tenho agora a possibilidade montar vários cavalos de Grande Prémio do casal Ullrich Kasselman. Delatio, não tem muita experiencia em competição mas é um cavalo com imenso talento”, afirmou o cavaleiro após a prova.

O holandês Edward Gal com Glock’s Zonic, vencedor do Grande Prémio do Olympia, ocupou o 3º lugar com 79,340%. Edward e o garanhão dinamarquês de 9 anos, fizeram a sua terceira prova de nível Big Tour desde que começaram em Junho passado.

A sexta etapa da Taça do Mundo da Liga da Europa Ocidental está programada para Amesterdão no próximo mês.

Resultados – G.P. Freestyle AQUI

Ranking Taça do Mundo AQUI