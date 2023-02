CDI-W Neumunster: António do Vale pontua 72,095% no G.P. Freestyle

António do Vale, o único participante português na qualificativa da Taça do Mundo de Neumünster (Alemanha), alcançou neste domingo a sua melhor marca com o castrado Oldenburg Fine Fellow H (Fuerst Fugger H x Cora) no Grande Prémio Freestyle, tendo pontuado 72,095%, (12º). No Grande Prémio, este conjunto ficou em 13º com a média final de 67,413%.

A dinamarquesa Skodborg Merrald com Zepter venceu o G.P. Freestyle com 86,060% e o Grande Prémio com 77,130%. A alemã Ingrid Klimke foi segunda classificada com Franziskus FRH (84,710%), enquanto a holandesa Kirsten Brouwer completou o pódio com Foundation (82,050%).

