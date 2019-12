CDI-W Mechelen: Maria Caetano termina época no pódio (VÍDEO)

Esta cavaleira portuguesa termina a época com sentimento de missão cumprida, após subir ao pódio neste domingo no Grande Prémio Freestyle da sétima etapa da Taça do Mundo em Mechelen, Bélgica.

Maria Caetano montando o garanhão lusitano Coroado AR (Rubi AR x Xaquiro) de 12 anos, tornou-se no primeiro conjunto português a conseguir ultrapassar pela segunda vez, a barreira dos 80% num Grande Prémio Freestyle (CDI-W). A excelente pontuação conseguida por este conjunto em Mechelen neste domingo (80,940%), corresponde ao 2º lugar na classificação global.

Parabéns também aos nossos atletas, Maria Caetano (Coroado) e João Torrão (Equador) ao alcançarem no sábado a 3ª e 4ª posições, pontuando no Grande Prémio 73,674 % e 72,543 % respectivamente. O talentoso jovem João Torrão, tem-se evidenciado nas pistas internacionais conseguindo resultados promissores com o garanhão lusitano Equador, batendo a sua marca pessoal ao pontuar 78,870 % no G.P. Freestyle (6º).

A holandesa Emmelie Scholtens fez a dobradinha com Desperado N.O.P. ao vencer o Grande Prémio (76,478%) e o Grande Prémio Freestyle (85,075%).

Resultados – GP Freestyle AQUI

Resultados – GP

Ranking provisório Taça do Mundo