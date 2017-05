CDI-W Mariakalnok: Boaventura Freire e Sai Baba Plus no pódio na Hungria 1 Maio, 2017 20:10

Boaventura Freire o único participante português no CDI-W Mariakalnok na Hungria, subiu ao 3º lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle alcançando a excelente média de 70,775%, este domingo.

Esta é a segunda participação de Boaventura numa qualificativa da Taça do Mundo. Este cavaleiro espera que os valiosos pontos alcançados na Hungria lhe garantam uma subida no Ranking Mundial de Dressage da FEI.

A espanhola Morgan Barbaçon foi a vencedora do Grande Prémio Freestyle com Sir Donnerhall II OLD tendo conseguido a média final de 73,000% enquanto o alemão Benjamim Werndl com Der Hit ocupou a segunda posição com 72,200%.

Confira os resultados Aqui