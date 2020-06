CDI-W Máriakálnok: Anna Merveldt bate recorde pessoal com Esporim MVL 28 Junho, 2020 7:32

A irlandesa, Anna Merveldt bateu este sábado, o seu recorde pessoal montando o Lusitano Esporim, de 11 anos, no Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo de Máriakálnok (Hungria).

Após ficar classificada em 6º lugar no Grande Prémio (68,413%) na sexta-feira, Anna e Esporim MVL (Pagão x Lequita por Quiaz) tiveram uma boa prestação no Grande Prémio Freestyle com a média final de 74,740% e o 4º lugar entre 14 participantes.

“…Entre uma fractura no braço em Janeiro e o Covid-19, estou sinceramente feliz por estar de volta às competições. Em Março, deixei a Itália e fui viver para a Alemanha. Comecei a montar o Esporim novamente no início de Abril. Esta foi a primeira vez que o cavalo participou numa prova noturna, e estou feliz com a sua prestação no GP Freestyle pois estava mais calmo do que no Grande Prémio”, afirmou Anna Merveldt.

Este conjunto já fizera história nos Campeonatos da Europa de Dressage 2019, ao contribuir para o apuramento da equipa irlandesa, que estaria presente pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O triunfo nesta qualificativa foi para a alemã, Jessica von Bredow-Werndl com Zaire-E (84,890%). A sua compatriota Helen Langehanenberg com Damsey FRH (83,865%) foi a 2ª classificada, enquanto a holandesa Thamar Zweistra foi 3ª com Hegagon’s Double Dutch (78,750%).

