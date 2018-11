CDI-W Madrid: Maria Caetano Couceiro sobe ao pódio (VÍDEO)

A cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro subiu, este domingo, ao terceiro lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle da quarta qualificativa da Taça do Mundo de Dressage que decorreu em Madrid.

Montando o Lusitano Coroado AR, Maria Caetano Couceiro alcançou a sua melhor marca de sempre que foi de 77,655% relegando o olímpico holandês Hans Peter Minderhoud com o KWPN Zanardi para o quarto lugar (76,110%). Actualmente Maria, ocupa o quarto lugar ex-aequo com o dinamarquês Daniel Bachmann Andersen, no Ranking FEI Taça do Mundo de Dressage da Liga da Europa Ocidental com 35 pontos.

O Grande Prémio Freestyle foi conquistado pelo conjunto da casa, Beatriz Ferrer-Salat, com o Westfalian Delgado que obteve a excelente marca de 81,825%. O seu compatriota Claudio Castilla Ruiz foi segundo classificado com o garanhão Lusitano Alcaide (78,915%).

O cavaleiro português Rodrigo Torres, também alcançou um bom resultado com o Lusitano Fogoso, ao ficar classificado em nono lugar nesta reprise, conseguindo a média final de 72,220%.

A próxima etapa da Taça do Mundo vai decorrer em Salzburgo, Áustria dentro de duas semanas.

Resultados – Grande Prémio Freestyle AQUI

Ranking da Taça do Mundo após 4 etapas AQUI