CDI-W Madrid: Maria Caetano conquista a quinta posição no Grande Prémio Freestyle

No cenário da Taça do Mundo de Madrid, a talentosa cavaleira olímpica portuguesa, Maria Caetano, brilhou neste sábado ao garantir o quinto lugar no Grande Prémio Freestyle. Montando o imponente garanhão PSH Hit Plus, criado pela Dressage Plus, alcançou uma notável média final de 76,340%. Esta conquista sucede a sua sexta posição no Grande Prémio na sexta-feira (24), onde obteve a pontuação final de 71,478%.

Neste encerramento da temporada, Maria Caetano, atualmente classificada em 35º lugar no Ranking Mundial, acumula valiosos pontos, consolidando assim a sua ascensão na classificação global.

O alemão Matthias Rath, em parceria com o garanhão Hanoveriano Destacado FRH, dominou o Grande Prémio, conquistando a vitória com a pontuação de 73,195%. Já o espanhol José Dockx, montando o garanhão PRE Malagueno Lxxxiii, sagrou-se vencedor no G.P. Freestyle, alcançando a impressionante pontuação final de 80,870%.