CDI-W Madrid: Helen Langehanenberg conquista o GP Freestyle – Rodrigo Torres em 7º lugar 29 Novembro, 2021 19:09

O Ifema em Madrid, recebeu este fim-de-semana a terceira etapa da Taça do Mundo de Dressage (Liga da Europa Ocidental) que contou com 12 conjuntos que na sexta-feira (26), enfrentaram o Grande Prémio curto, uma prova que requere muitas transições e dois minutos mais curto que o Grande Prémio tradicional.

O alemão, Frederic Wandres com Bluetooth Old, venceu este Grande Prémio com 71,895%. O espanhol Juan Matute Guimon com Quantico foi segundo classificado com 71,684%, enquanto a alemã Helen Langehanenberg com Annabelle foi terceira com 71,395%.

Quanto à participação portuguesa, Rodrigo Torres com o Lusitano Fogoso Horsecampline, alcançou a quinta posição (70.737 %) e Martim Meneres ficou em 9º com Equador (68,053%).

No sábado (27), Helen Langehanenberg conquistou o GP Freestyle com a égua Holstein Annabelle de 13 anos, conseguindo a pontuação de 80,500% a segunda melhor nota do conjunto. A espanhola Beatriz Ferrer Salat com Elegance ocupou a segunda posição (79,220%) e o favorito da casa, Juan Matute Guimon, foi terceiro classificado com Quantico (78,160%).

Nesta prova, Rodrigo Moura Torres ficou classificado em sétimo com Fogoso Horsecampline (75,840%) e Martim Meneres ficou em 10º com Equador (71,455%).

Resultados GP Freestyle AQUI

Resultados Grande Prémio