CDI-W Madrid: Cavalos Lusitanos brilham no Grande Prémio (VÍDEO)

Espanha recebeu pela primeira vez, uma qualificativa da Taça do Mundo de Dressage (24 e 25 Nov) cujo Grande Prémio decorreu neste sábado integrado no programa do IFEMA Madrid Horse Week.

Se a olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat não defraudou as espectativas com o Westfaliano Delgado, repetindo o triunfo do ano transacto (75,761%), os cavalos garanhões Lusitanos, Alcaide (Lobito x Paloma por Novilheiro), Euclides (Riopele x Onda por Gingão), Fogoso (Rico x Amélia por Raja) e Coroado AR (Rubi AR x Luxélia (AR), por Xaquiro), brilharam no Grande Prémio, conseguindo os seguintes resultados:

• Alcaide montado pelo espanhol Claudio Castilla Ruiz subiu ao 2º lugar do pódio alcançando a média final de 72,457%.

• Euclides montado pelo espanhol Juan Antonio Gimenez terminou na 6ª posição (69,457%)

• Fogoso com o cavaleiro português Rodrigo Torres ficou classificado em 8º (69,000%) e

• Coroado AR montado por Maria Caetano Couceiro, terminou na 9ª posição com 68,674%.

A última prova do CDI-W, o Grande Prémio Freestyle, realiza-se hoje, domingo pelas 16h30.

Resultados AQUI