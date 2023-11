CDI-W Lyon: Frederic Wandres vence a Taça do Mundo (VÍDEO)

O alemão Frederic Wandres e o cavalo castrado de 13 anos, Bluetooth OLD, venceram a segunda etapa da Liga da Europa Ocidental da FEI Dressage Taça do Mundo™ 2023/2024 em Lyon, França, na última sexta-feira (03).

Com uma pontuação de 83,415%, a dupla superou a dinamarquesa Nanna Skodborg Merrald e Blue Hors San Schufro, que ficaram classificados em segundo lugar com 82,995%, enquanto a cavaleira francesa Pauline Basquin conquistou o terceiro lugar numa disputa acesa com Sertorious de Rima Z, obtendo 80,815 pontos. O sueco Patrik Kittel ficou em quarto lugar com Forever Young HRH, conseguindo a pontuação final de 80,610%.

O cavaleiro sueco Patrik Kittel mantém a liderança na classificação da Liga enquanto se prepara para a terceira etapa da série, que ocorrerá em Stuttgart, na Alemanha, em 19 de novembro.

Resultados AQUI

Ranking Taça do Mundo AQUI