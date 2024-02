CDI-W Gotemburgo: «Hábil do MT» em destaque na Suécia (VÍDEO)

Ainda em poldro, o Hábil do MT (foi vendido pelo criador José Filipe Guerreiro dos Santos (Monte da Tramagueira) a Maria O’Hare, antiga Presidente da Associação Inglesa do Cavalo Lusitano.

Foi montado por dois cavaleiros. Um deles, o cavaleiro olímpico Miguel Ralão Duarte, montou o Hábil (Assírio d’Atela x Duquesa da Tramagueira por Tramagueira) entre 2017 e 2018.

No final de 2018, o Hábil foi vendido para a cavaleira francesa Alizée Froment, que complementou o trabalho anteriormente efetuado, ensinando-o a fazer todos os exercícios.

Em 2023 foi vendido para a sua proprietária atual, a cavaleira Olímpica belga Alexa Fairchild. As saídas em competição internacionais ocorreram desde meados de 2023, altura em que começou a realizar os seus primeiros GP.

Alexa foi selecionada com o Mala Skala’s Hermès (Hábil do MT) para competir internacionalmente, tendo competido em Le Mans, CDI3* GP FS – Grand Prix Freestyle to Music, onde obteve a 5.ª posição com a nota 71.920%.

Na última qualificativa da Taça do Mundo em Gotemburgo (Suécia), no passado fim-de-semana, a dupla alcançou a 5.ª posição no Grande Prémio, com 68,283%, e o 4.º lugar no Grande Prémio Freestyle, com 75,355%.

Seguramente que estamos perante mais um cavalo Lusitano que, além de prometer mais e melhor, demonstra todo o potencial da raça para a modalidade de Dressage.