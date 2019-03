CDI-W Den Bosch: “Momentum” e o fim-de-semana perfeito de Maria Caetano Couceiro na Holanda (VÍDEO) 16 Março, 2019 19:40

“Momentum” é uma expressão que se emprega em alguns desportos e que serve para destacar o bom momento de forma ou o período de feição que um determinado atleta atravessa.

O “momentum” de Maria Caetano Couceiro com Coroado é simplesmente excelente. Numa campanha mundial, esta época conseguiu um primeiro (Brno) e três terceiros lugares (Madrid, Mechelen e Dortmund), que lhe valeram o apuramento para a final da Taça do Mundo.

Na décima e última qualificativa da fei Taça do Mundo de Dressage 2018/2019 em Den Bosch e competindo com os “gigantes” da modalidade, Maria (32 anos) aguentou a pressão e montando Coroado bateu a sua marca pessoal na passada quinta-feira pontuando no Grande Prémio 72,391%, numa prova que teve os seus pontos altos no piaffer, no trote largo e no zig-zag a galope tendo ficado classificada em 11º lugar. Venceu a prova a olímpica, a campeã em título, a alemã Isabell Werth com Emilio (77,196%).

Hoje sábado, Maria e Coroado ofereceram ao numeroso público nas bancadas, uma prestação de luxo no Grande Prémio Freestyle, bem coordenada e artística com uma coreografia ritmada da autoria de Rui Pedro Godinho com base na música de “Piratas das Caraíbas”, na qual Godinho conseguiu adaptar na perfeição a música ao cavalo. Nesta prova, o conjunto ficou classificado no top 10, terminando com a média final de 78,600%. Venceu a prova rainha o olímpico dinamarquês, Daniel Bachmann Andersen, com Blue Hors Aps (84,890%) seguido da alemã Helen Langehanenberg com Damsey FRH (84,875%), enquanto a sua compatriota Isabell Werth ocupou o terceiro lugar com Emilio (82,930%).

A final da FEI Taça do Mundo de Dressage 2019 vai decorrer entre 3 e 7 de Abril em Gotemburgo, Suécia, e será a primeira vez que Maria Caetano Couceiro, 7ª no ranking da Taça, participa na final.

Resultados – G.P. Freestyle

Resultados – Grande Prémio

Ranking após a 10ª qualificativa