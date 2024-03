CDI Lier: Nuno Palma e Santos e Rita Ralão Duarte na Bélgica

Iniciou-se em Lier (Bélgica) na última sexta-feira um dos concursos mais emocionantes da temporada. Um total de 41 participantes enfrentaram a linha central do Gran Prémio do CDI3*.

O elenco de participantes foi verdadeiramente de estrelas, contando com nomes de peso como Charlotte Dujardin, Patrik Kittel, Charlotte Fry, Semmieke Rotherberger entre outros.

Uma das expectativas deste Gran Premio foi a estreia de Nuno Palma e Santos com o cavalo Hanoveriano de 9 anos, Fortunity S. Nesta prova o cavaleiro português conquistou a décima primeira posição, alcançando a pontuação de 69,261%. No Grande Prémio Especial, o conjunto obteve 67,341%, enquanto Rita Ralão Duarte com o Lusitano Irão terminou em 27º lugar o GP (CDI4*) com 67,913%, e no GP Especial ficou em 15º lugar com 67,830%.

Merece ainda destaque a prestação do espanhol Severo Jurado com sua nova aposta, o Lusitano Incrivel, que superou a barreira dos 70%, conquistando a sexta posição no GP com 70,478%. O seu compatriota Claudio Castilla, com Jota das Figueiras, terminou em décimo segundo lugar com 69,022%.

Resultados completos AQUI