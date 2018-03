CCI* e CCI3* Barroca: Japonês Yoshiaki Oiwa vence duas provas 13 Março, 2018 18:03

O primeiro grande evento internacional de Concurso Completo, do calendário da FEI que decorreu no passado fim-de-semana na Barroca d’Alva em Alcochete, foi composto por quatro provas, CCI1*, CCI2*, CCI3* e CIC3* com um prémio global de €8.400.

CCI1*

Yoshiaki Oiwa foi o vencedor do CCI1* com Bart L JRA, vencendo apenas com o resultado do ensino 25,5 pts, não penalizou no cross nem nos saltos de obstáculos. A irlandesa Aoife Clark foi segundo classificado com Calling Card, também apenas com o resultado da prova de ensino 28,3 pts, enquanto o indiano Rishabh Mehta ocupou o terceiro lugar com Reality 39, tendo penalizado 4 pontos nos saltos em pista, totalizando 30,0 pts.

O melhor conjunto nacional foi Anthony Lupi Hart com Tredstep Romeo, que alcançou a 22ª posição entre 55 participantes (ensino 36,1 + cross 0 + saltos 4pts = 40,1pts).

CCI2*

Venceu o CCI2* a holandesa Janneke Boonzaijer com Champ de Tailleur. Este conjunto não penalizou no cross nem nos saltos em pista, tendo terminado com a pontuação da prova de ensino 36,7 pts. A irlandesa Michelle Kenny foi segunda classificada com Carlchen (40,7 pts), e o japonês Ryuzo Kitajlma foi terceiro com Feroza Nieuwmoed (41,5 pts).

João Duarte Silva com Dunrath What Ho terminou esta prova em 16º lugar, com 71,3 pts (ensino 43,3 + cross 24 pts + saltos 4 pts).

CCI3*

Para Yoshiaki Oiwa foi um fim-de-semana bem-sucedido, além de ganhar o CCI1*, venceu também o CIC3* com The Duke of Cavan (41,3 pts). A irlandesa Patricia Ryan foi segunda classificada com Dunrath Eclipse (47,0 pts) enquanto o espanhol Carlos Diaz Fernandez ocupou o terceiro lugar com Junco CP (51,8 pts).

CIC3*

Os franceses dominaram o pódio, pertencendo o triunfo a Regis Prud’Hon com Kaiser HDB (52,7 pts). Na segunda e terceira posições ficaram os seus compatriotas, Bertrand Poisson com Rapsodie des Ajonc (56,3 pts) e François Pons com Siam Taleyrandie (58,8 pts).

Resultados completos AQUI