CCI 4* Luhmühlen: Axel Z sacrificado

Este domingo, durante o cross do CCI4* de Luhmühlen, o cavalo Axel Z, de 11 anos, montado pela belga Chloé Raty, de 24 anos, sofreu uma queda rotacional no obstáculo 18b.

Após um exame médico pelos veterinários do concurso, o cavalo revelou uma lesão na coluna vertebral acabando por ser sacrificado. A cavaleira que foi observada num hospital local, saiu ilesa do acidente. Era a primeira vez que este conjunto participava no CCI4* de Luhmühlen.

Chloé e Axel Z tinham participado no Campeonato da Europa Jovens Cavaleiros (2014) que decorreu em Vale Sabroso, Portugal, conseguindo duplos percursos sem faltas nos saltos em pista, terminando em 15º lugar na final individual. No CCI3* do Haras du Pin em 2015, conquistaram o 3º lugar do pódio.

Venceu o CCI4* de Luhmühlen, Jonelle Price (NZL) montando a égua ruça, Faerie Dianimo (28,30 pontos). Lauara Collett (GBR) foi segunda classificada com Mr. Bass (29,90pts) seguida da sua compatriota Rosalind Canter com Zenshera (29,90pts) mas excedendo o tempo estipulado no cross.

Resultados completos AQUI