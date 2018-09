JEM 2018: Belga surpreende e conquista Ouro no Reining (VÍDEO) 17 Setembro, 2018 18:52

O cavaleiro belga Bernard Fonck conquistou neste sábado a Medalha de Ouro na final individual de Reining nos Jogos Equestres Mundiais de Tryon (Carolina do Norte), batendo os anfitriões.

Fonck montando What a Wave com uma pontuação total de 227 pontos, melhorou sua prestação em relação à prova por equipas, onde os Estados Unidos conseguiram a vitória e a Bélgica ficou com a Prata.

“Estou muito feliz, o verdadeiro campeão é What a Wave. Ganhar nos Estados Unidos é uma grande sensação”, explicou o cavaleiro após a conquista. A Medalha de Prata ficou com o americano Daniel Huss com Ms Dreamy, que conseguiu 226,5 pontos.

O jovem americano Cade McCutcheon, de 18 anos, com Custom Made Gun completou o pódio com 225 pontos, após bater no desempate o brasileiro João Felipe Lacerda, que ficou classificado em quarto lugar com Gunner Dun it Again.

