«Cavalos, Fado e Guitarradas» – 30 de Agosto

Dia 30 de Agosto às 21h30 no Picadeiro Henrique Calado o classicismo da Arte Equestre une-se ao Fado, património da humanidade, para mais uma Gala integrada no programa comemorativo do 40° aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Uma Gala inédita no contexto da EPAE que conta com a participação de Isabelinha, uma das mais conceituadas vozes da atualidade e que tem a particularidade de nutrir igual paixão pelo fado como pela Arte Equestre. A música será tocada ao vivo por Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha, na viola e Paulo Paz, no baixo.

Um momento que se antevê único e de particular beleza equestre e musical.

Bilhetes à venda nos locais habituais e em www.arteequestre.pt