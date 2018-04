Cavalos entendem emoções humanas – e lembram-se de humanos mal-humorados… 27 Abril, 2018 8:52

Cientistas da Universidade de Sussex, na Inglaterra, descobriram que os cavalos são capazes de se lembrarem de expressões faciais humanas e agir de acordo com elas: uma expressão zangada deixará o cavalo mais cauteloso da próxima vez que se encontrar com aquela pessoa, enquanto expressões felizes o deixarão mais tranquilo.

Estudos anteriores já haviam descoberto que os cavalos reconhecem expressões faciais, agora os cientistas constataram que eles também se lembram delas: “Nós sabíamos que os cavalos podiam registar expressões emocionais, mas queríamos saber se eles conseguiam lembrar-se delas, podendo usar essas memórias para guiar as suas futuras interacções com indivíduos específicos”, disse Karen McComb, co-autora do estudo.

A pesquisa utilizou dois grupos de cavalos: o primeiro grupo via fotos de pessoas com uma expressão de raiva, e o outro via fotos de pessoas sorrindo. Cada cavalo observou as fotografias durante dois minutos, e, três a seis horas depois, foi colocado frente a frente com as pessoas que estavam nas fotografias. O voluntário não sabia se o cavalo havia visto uma foto feliz ou zangada, e mantinha uma expressão neutra diante do equino.

