Cavalos a galope na autoestrada mais longa (VÍDEO)

Motoristas em Cleveland, (Ohio) no passado sábado, depararam-se com dois cavalos galopando livremente pela Interestadual 90, a estrada mais longa dos Estados Unidos…

Os cavalos soltaram-se dos estábulos da polícia de Cleveland até a autoestrada.

Vídeos de vigilância publicados online pelo departamento de transportes de Ohio mostraram os cavalos galopando entre os carros no tráfego que vinha em sentido contrário. Os cavalos, seguidos por um carro de polícia, viraram em direção a uma área relvada antes de desaparecerem de vista.

“Podemos confirmar que hoje, durante o nosso patrulhamento rotineiro e exercício, dois cavalos da polícia de Cleveland afastaram-se inadvertidamente…”, disse o sargento Wilfredo Diaz. O sargento acrescentou: “A polícia montada recuperou rapidamente ambos os cavalos, garantindo a segurança deles, e dos motoristas”.

Depois da fuga, e de terem passado ilesos pelo meio dos carros, acabaram por ser recuperados sem qualquer registo de incidentes.

A equipa de polícia montada de Cleveland atualmente possui oito cavalos e oito policias, de acordo com o seu site. Entre os cavalos estão Breeze, Chex, Jim, Larry, George, Mandy, Jack e Nimo. Os responsáveis pela fuga no sábado não foram identificados. Permanece incerto se serão acusados pelo incidente…

Some real horsepower on I-90 in downtown Cleveland today. Any injuries? Neigh. pic.twitter.com/jVPAe87IAf

— Ohio Dept of Transportation (@ODOT_Statewide) March 2, 2024