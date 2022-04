Cavalo preso em tanque de água resgatado

Um cavalo que se encontrava preso num tanque de água foi durante a noite deste domingo resgatado, na Casa do Sobrado, da freguesia de Louredo, concelho da Póvoa de Lanhoso.

Através de uma equipa multidisciplinar dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, do Serviço Municipal de Proteção Civil e da GNR, o cavalo foi retirado, derrubando-se parte do muro do tanque de água com uma retroescavadora, pois o animal estava muito agitado e não se conseguia içá-lo, conforme de início se pretendia.

O coordenador municipal da Proteção Civil, Pedro Dias, esteve envolvido nas operações, comandadas por Sérgio Silva, elemento dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso.

Por Joaquim Gomes (In O Minho)