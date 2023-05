Cavalo Português de Desporto sobe à 12ª posição no Ranking Mundial de Raças

O Studbook do PSH (Cavalo Português de Desporto), na classificação de raças de cavalos de Dressage, subiu 11 posições e ocupa a 12ª (4599 pontos) no ranking da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) em 30 de Abril 2023 (inclui resultados validados pela FEI para o período entre 01/10/2022 e 30/04/2023, compondo a pontuação, «Hit Plus» (Bretton Woods) 1699 pts, «Addict de Massa» (San Amour (DE) OLD) 1454pts, «Unazalee de Massa» (Rubin Cortes (DE) OLD) 722 pts, «Impaciente PH (242pts) e «Darius de Massa» (Maestro JGB).

Na Dressage, o Studbook KWPN mantém-se na primeira posição (12.914pts), seguido do Hanoveriano (11.924pts) e do Danish Warmblood (DWB) em terceiro com 11.720 pontos.

O Studbook Lusitano, desceu uma posição e ocupa a 6ª posição com 8.731 pontos.

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publicou também a lista da descendência dos melhores garanhões de Dressage, S.O. e de Concurso Completo. A pontuação obtida por estes descendentes determinou a entrada dos seus progenitores para um lugar no Top 100 deste ranking.

Na disciplina de Dressage, Riopele e Rubi AR encontram-se entre o Top 50 do ranking mundial de garanhões em 2023.

No ranking mundial de criadores, o português Manuel Calheiros Braga através dos resultados conseguidos pelo cavaleiro espanhol Juan António Gimenez com o Lusitano «Euclides Mor» (Riopele x Onda por Gingão ), surge em 38º lugar entre 617 criadores de cavalos de dressage.

Ranking WBFSH Stud-books AQUI

Ranking WBFSH Garanhões AQUI

Ranking WBFSH de Criadores AQUI