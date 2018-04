Cavalo olímpico canadiano morre durante o cross de Burnham Market 4 Abril, 2018 15:19

O cavalo «Let it Bee», da cavaleira olímpica canadiana Kathryn Robinson morreu na passada sexta-feira (30) durante o cross do Burnham Market International na Grã Bretanha.

Este cavalo Westfalian de 17 anos, propriedade de Kathryn, John, e Gayle Robinson representou o Canada nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, tendo conquistado a medalha de bronze por equipas nos Jogos Pan Americanos em 2015, tendo conquistado a medalha de bronze por equipas.

Segundo o comunicado da comissão organizadora que transcrevemos, “… É com imensa tristeza que confirmamos que o cavalo Let it Bee propriedade de Kathryn Robinson, morreu durante a prova de cross do Burnham Market International em Norfolk. O cavalo colapsou entre os obstáculos nº. 13 e 14, desconhecendo-se a causa deste infeliz incidente.”