Cavaleiros Seleccionados para os Campeonatos da Europa de CCE & Saltos de Obstáculos YR, Juniores e Children 26 Junho, 2018 18:43

A FEP informa que foram seleccionados os seguintes cavaleiros das categorias de Jovens Cavaleiros, Juniores e Children para participação, em representação de Portugal nos Campeonatos da Europa de Concurso Completo e Saltos de Obstáculos a realizar em Fontainebleau (França) de 7 a 15 de Julho de 2018:

CONCURSO COMPLETO

JOVENS CAVALEIROS

Joaquim GRAVE com Formiga

JUNIORES

Anthony Lupi HART com Tredstep Romeo

SALTOS DE OBSTÁCULOS

JOVENS CAVALEIROS

Nuno Tiago GOMES com Disco

Bernardo LADEIRA com Un Krug Efele

Mafalda Costa MARQUES com El Tintoreta

Pedro SOUSA CARVALHO com Donner

JUNIORES

Jorge ESCUDEIRO com Elias P

Francisco FONTES com Chalou du rouet

Catarina MAGALHÃES com Dicaprio

CHILDREN

Alexandra BERNARDINO com Chwupdiewup

Joana Santos PAZ com Don Guan

Daniela PEREIRA RODRIGUES com Diamant Wetts

Carlota Tomas PIRES com Harmony do Casal

Confira a circular AQUI