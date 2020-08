Cavaleiros portugueses os grandes “embaixadores” na Hungria, Espanha e Riesenbeck (VÍDEO) 23 Agosto, 2020 7:31

Os portugueses, Rodrigo Giesteira Almeida, Luís Sabino Gonçalves, João Marquilhas, Duarte Seabra e Luciana Diniz foram os grandes “embaixadores” de Portugal em Budapeste, Gijon e Riesenbeck, este fim-de-semana.

CSI***-W: Rodrigo Giesteira Almeida em 10º no G.P. da Taça do Mundo de Budapeste

Montando a égua Brasileiro de Hipismo, GB Celine, de 12 anos (Cardento 933 x Concorde), Rodrigo Giesteira Almeida penalizou apenas 1 ponto (84,52s) por excesso de tempo no Grande Prémio Taça do Mundo do CSI***-W de Budapeste (Hungria). Este conjunto alcançou o 10º lugar entre os 43 participantes que alinharam nesta prova com dois verticais a 1,60m. Venceu o GP-W, o suíço Alain Jufer com Cornet MM, com uma pista sem faltas em 34,51. segundos.

Mas este não foi o único resultado de Rodrigo a merecer destaque, pois com o garanhão KWPN de 11 anos, Edgar, Rodrigo alcançou dois segundos lugares nas provas do Big Tour. Nos cavalos de 7 anos, com Indian Gold ficou em 3º lugar na primeira jornada.

Luís Sabino Gonçalves com Camino Imperio Egípcio ficou em 8º lugar numa prova ao cronómetro do Silver Tour.

CSI2*Gijon: João Marquilhas e Duarte Seabra bem classificados em Espanha

Quanto à participação em Gijon, João Marquilhas conquistou o 3º lugar com Glamour ES na passada sexta-feira numa prova ao cronómetro com obstáculos a 1,40m (0-60,34s). No sábado no PGP ficou classificado em 5º lugar com Ashes and Snow.

Duarte Seabra com MHS Fernhill ficou em 7º lugar numa prova ao cronómetro com obstáculos a 1,40m (0-62,81s) na passada quinta-feira e com Fernhill Clooney em 9º lugar numa prova disputada em duas fases (1,30m) no mesmo dia.

No Pequeno Grande Prémio disputado neste sábado Duarte ficou à portas do pódio em 4º lugar com El Tintoreta T e com Fernhill Clooney em 10º com duplo percursos sem faltas.

CSI2* Riesenbeck: Luciana Diniz em 8º lugar no Medium Tour

Montando o garanhão SF de 9 anos, Balthazar De Fougnard (Diamant de Semilly x Quidam de Revel) Luciana Diniz ficou classificada em 9º lugar numa prova ao cronómetro com obstáculos a 1,40m em Riesenbeck, Alemanha. Luciana começou a montar Balthazar, propriedade da ex cavaleira de dressage, Margit Otto-Crepin, no início deste ano.

Vamos ver o que nos reserva a representação nacional nos G.P.’s deste domingo.

