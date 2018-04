Cavaleiros portugueses inscritos em internacionais de S.O. fora das nossas fronteiras 2 Abril, 2018 23:52

São 10 os cavaleiros portugueses que estão inscritos em concursos internacionais de saltos de obstáculos esta semana, em Sevilha, Miami, Mâcon-Chaintré e em Gorla Minore:

CSI2* SEVILHA (Espanha) de 6 a 8 de Abril de 2018

LUIS SABINO GONÇALVES com Teck de Riverland, Filou Imperio Egipcio e Império Egipcio Rivage

MARINA FRUTUOSO MELO com Grupo Prom Corssini e Cantano

ANTÓNIO FRUTUOSO MELO com Ananaz e Diquidanum

EDUARDO NETTO DE ALMEIDA com Chadrick e Donna Tella

ALEXANDRE MASCARENHAS DE LEMOS com Co Co Carleen

ALEXANDRE SAMPAIO MASCARENHAS DE LEMOS com Angel Z

FLÁVIO FERREIRA com Ipso V

Mais informações em:

www.rcpineda.com

CSI2* MIAMI (E.U.A.) de 4 a 7 de Abril de 2018

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Colour Paint

Mais informações em:

www.globalchampionstour.com

CSI2* MÂCON-CHAINTRÉ (França) de 5 a 8 de Abril de 2018

LUIS FERREIRA com Cegina du Mirador

CSI1* MÂCON-CHAINTRÉ (França) de 5 a 8 de Abril de 2018

LUIS FERREIRA com Trinidad du Mirador

Mais informações:

www.jeromeringot.com

CSIYH GORLA MINORE (Itália) de 4 a 8 de Abril de 2018

JORGE OLIVEIRA E CARMO com Major One

Mais informações em:

www.equieffe.it