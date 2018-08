Cavaleiros portugueses além-fronteiras esta semana

Este semana são 13, os cavaleiros portugueses que saltam no estrangeiro a representar a bandeira das quinas.

CSIO5* GIJON (Espanha) de 29 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

ANTÓNIO MATOS ALMEIDA com Irene van de Kwatchoeve e Nikel de Presle

DUARTE SEABRA com Fernhill Curra Quinn, Vanille Fraise e Vendetta de Cossigny

HUGO CARVALHO com Extraordiner e Vichy du Puits

LUIS SABINO GONÇALVES com Acheo di San Patrignano, Dominka van de Lucashoeve e Império Egípcio Rivage

HUGO TAVARES com Phebus do Fief e Vamos du Grand Chemin

Mais informações em:

www.hipico.gijon.es

CSI3* BRUSSELS (Bélgica) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

LUIS FERREIRA com Congo du Mirador Z e Trinidad du Mirador Z

CSIYH BRUSSELS (Bélgica) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

LUIS FERREIRA com Cerruti van ter Hulst Z

Mais informações em:

www.stephexmasters.com

CSI2* CIEKOCINCO (Polónia) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Bakkara MNM e Caspian MNM

CSI1* CIEKOCINCO (Polónia) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Savalan MNM

CSIYH CIEKOCINCO (Polónia) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Miss Baloubet MNM

Mais informações em:

www.balticatour.pl

CSI2* OPGLABBEEK (Bélgica) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com GC Chopin’s Bushi, Isolde vd Heffinck e Kafka vd Heffinck

FRANCISCO ROCHA com Balto de la Pomme, C. Berriz Z e Lanzarote de Muze

JOÃO MARQUILHAS com Becordia

NUNO TIAGO GOMES com Disco

CSI1* OPGLABBEEK (Bélgica) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RUI GUIMARÃES PINTO com Fonix

GONÇALO AZEVEDO E SILVA com Concordia

CSIYH OPGLABBEEK (Bélgica) de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Gaga E d’Augustijn

FRANCISCO ROCHA com Bridge de Riverland

JOÃO MARQUILHAS com Blue Love True

Mais informações em:

www.sentowerpark.com