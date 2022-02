Cavaleiro e ‘treinador’ ocultaram protetores com pregos

Um cavaleiro de obstáculos e o seu “treinador”, que utilizaram protetores traseiros com “pregos” num cavalo, foram banidos do desporto.

O Tribunal da FEI publicou a sua decisão sobre Essam Zbibi, um cavaleiro britânico baseado nos Emirados Árabes Unidos, e Hicham Gharib, relativa aos maus tratos no cavalo HH Sigma no CSI3* em Abu Dhabi, no dia 25 de Fevereiro de 2021.

A FEI informou que os oficiais do evento relataram naquele dia, que Zbibi e Gharib tinham utilizado protetores traseiros com pregos no cavalo HH Sigma.

Os relatórios de quatro comissários registaram que um tratador foi visto a colocar, “cautelosamente” um protetor no cavalo, com o seu corpo em ângulo, “deslizando-o rapidamente para o boleto”. Um comissário confirmou que a reação do cavalo foi “imediata e excessiva”; levantando a perna e “sacudindo-a várias vezes”, repetindo o gesto.

Zbibi foi suspenso por quatro anos a partir da data da decisão, multado em 10.000 CHF, e deve pagar 2.000 CHF de despesas. Gharib foi suspenso por um ano, multado em 5.000 CHF e 2.000 CHF de custos. As partes podem recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) no prazo de 21 dias.

Consulte a decisão da FEI AQUI