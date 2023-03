Catálogo de Garanhões Árabes, Anglo Árabes e Puro Sangue Ingleses

É com grande satisfação que as direcções da APCA, APCAA e APCLA apresentam a segunda edição do Catálogo de Garanhões 2023 das suas raças. Neste catálogo consta um largo leque de genéticas excepcionais, que seguramente responderão aos mais exigentes e diferentes critérios.

As três Associações têm um papel fundamental na preservação e desenvolvimento do património genético das raças de Sangue Árabe em Portugal, envolvendo um trabalho com mais de um século desde o início da Coudelaria Nacional.

O objectivo desta segunda edição do catálogo é dar a conhecer todo o património genético nacional além-fronteiras.

Consulte o Catálogo AQUI