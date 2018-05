Cascais volta a receber o Longines Global Champions Tour 13 Maio, 2018 13:22

Portugal recebe a oitava etapa do Global Champions Tour no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, de 14 a 16 de junho, que vai distribuir um recorde de 2,1 milhões de euros em prémios monetários.

A passagem dos concursos internacionais de saltos de obstáculos da 13.ª edição do Global Champions Tour e da Global Champions League em Cascais será marcada, segundo a organização, pelo o “maior prize money de sempre”.

O circuito mundial de 2018 teve início em março, na Cidade do México, com a vitória do britânico Scott Brash, que lidera o circuito após quatro provas. Depois no México, realizaram-se etapas em Miami (05/07 Abril), Xangai (20/22 Abril), Madrid (04/06 Maio).

Antes de Cascais, o circuito passará por Hamburgo, no próximo fim de semana, por Saint-Tropez, (31 de maio a 02 de junho) e Cannes (07/09 junho).

No Longines Champions Tour a competição destina-se a cavaleiros, a título individual, enquanto a Champions League reúne 19 equipas, com cavaleiros de diferentes nacionalidades, e que se mantém inalteradas até final da temporada.

Portugal terá nesta competição a equipa do Cascais Charms, representada pelo britânico John Whitaker e pelo sueco Rolf-Göran Bengtsson.