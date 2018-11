Cartaz 2019 – Feira do Cavalo de Ponte de Lima – Exposto na Feira Nacional do Cavalo na Golegã 8 Novembro, 2018 14:03

Ponte de Lima está presente em mais uma edição da Feira Nacional do Cavalo da Golegã, lançando a imagem da Feira do Cavalo 2019. O cartaz encontra-se exposto no recinto da Feira da Golegã a decorrer até ao próximo domingo, 11 de novembro.

Esta presença da Feira do Cavalo de Ponte de Lima na 43ª Feira Nacional do Cavalo da Golegã e na 20ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, integra-se numa parceria estabelecida entre o Município de Ponte de Lima e o Município da Golegã.

Para a edição 2019, a imagem oficial da Feira do Cavalo de Ponte de Lima retrata o poldro – Campeão dos Campeões da XII Feira do Cavalo de Ponte de Lima, “ Nuelo das Lezírias” criação da Companhia das Lezírias, apresentado à mão por José Miguel Barbosa.

Este cartaz remete-nos para o ambiente festivo a que a feira do cavalo nos habituou, tendo como base a utilização das cores de Ponte de Lima: o roxo e o amarelo. A fotografia do cavalo é da autoria do fotógrafo Aurélio Grilo e o design do cartaz de Teresa Aroso Vilaverde.

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima aposta numa vertente fortemente desportiva, através da realização de competições internacionais que valorizam e internacionalizam toda a região.

Organizada pelo Município de Ponte de Lima e pela Associação Concelhia das Feiras Novas, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2019 realiza-se de 4 a 7 de julho.

PR