Cardiga Team sobe ao pódio na estreia da temporada desportiva 2024

Cardiga Dressage Póneis, a equipa da Academia Equestre João Cardiga, de Leceia, Oeiras, estreou-se na temporada desportiva 2024, no passado fim de semana, em Vale de Ferreiros, que decorreu em simultâneo com a 1ª Jornada da Taça de Portugal de Dressage.

O Cardiga Team, nos póneis esteve representada por quatro conjuntos, dos 8 aos 12 anos de idade, que competem nos escalões Infantil ( Laura Morais e Matilde Sanches Cardiga com Trinco) e Iniciados (Mariana Mustra com Extreme e Caetana Linhares de Andrade com Gin).

Dos quatro conjuntos, 3 subiram ao pódio. Nos infantis Matilde Cardiga na 2ª Posição e Laura Morais na 3ª posição. Já nos iniciados o conjunto Caetana e Gin asseguraram a 3ª posição.

Na Taça de Portugal, esteve João pedro Cardiga que estreou o Osado, um cavalo de 6 anos, puro sangue lusitano que, também alcançou o pódio (3º) com marcas de 67 e 68,5%.

João Pedro Cardiga, responsável desportivo da Academia afirmou; “Este ano o Cardiga Dressage Póneis acolhe pequenos estreantes, cheios de garra e compromisso. Isto permite continuar a alimentar a pirâmide da dressage, com pequenos/grandes atletas, que são o futuro da modalidade”.

A 2ª Jornada do Trofeu Nacional de Dressage Póneis realiza-se dia 26 de Maio, nas instalações da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras.