Cardiga Dressage Póneis subiu ao pódio, da 2ª Jornada do Trofeu Nacional Póneis

A equipa Cardiga Dressage Póneis, constituída por 3 conjuntos, subiu ao pódio na 2ª jornada a contar para a Final do Trofeu Nacional de Póneis 2022, que se realizou, no passado fim de semana, em Alpiarça, na reserva do Cavalo do Sorraia.

Maria Confraria & Jet Set de Zaldi, subiu ao 1º lugar dos Iniciados, Ines Cardoso & Gin, ganhou o escalão Juvenil e Marta Roldão & Trinco, assegurou a 2ª posição, também, nos juvenis.

Este resultado entusiasmou a equipa, (desta vez com menos um elemento, Frida Lwerenz), que ambiciona fazer a dobradinha, á semelhança do ano passado, em que arrebatou o titulo por equipas da competição que aposta na formação desportiva dos atletas.