Canal Panda anuncia duas estreias para 2023

O Canal Panda dá as boas-vindas ao novo ano com duas estreias imperdíveis para ver a partir de dia 2 de janeiro: “Gus, o Cavaleiro Minorca” e a nova temporada de “Super Wings”, os famosos aviões que fazem as delícias dos mais pequenos.

“Gus o Cavaleiro Minorca” é uma série de animação francesa, inspirada nos livros de Dankerleroux e Françoise de Guibert, que chega ao canal pelas 7h00 de dia 2 e janeiro para contar a história de um rapazinho chamado Gus que se torna o maior cavaleiro do Reino Karamel.

Gus nunca perde a oportunidade de embarcar numa aventura para cumprir todas as suas missões. O problema é que Gus é… minorca. Tem apenas três maçãs de altura, mas um coração do tamanho de uma casa.

Montado no seu pónei elétrico e com a sua espada laser, Gus não perde uma aventura e vai provar a todos que um coração corajoso pode superar tudo e que não há maior cavaleiro do que Gus, o cavaleiro minorca!

Os famosos aviões “Super Wings” chegam ao canal pelas 19h00, para uma nova temporada cheia de aventuras entusiasmantes.

Nomeada para os Emmy® Kids Awards, “Super Wings” é uma das séries de animação pré-escolar de maior sucesso do Canal Panda e é conhecida pelo seu protagonista, Jett, que viaja pelo mundo entregando encomendas às crianças.

Quando surgem desafios, Jett pede ajuda a um dos seus cinco incríveis amigos com aptidões especiais que têm o poder de se transformar em fantásticos heróis com capacidades incríveis: conseguem correr, escalar, puxar, escavar e mesmo mergulhar no mar!

Prepara-te para os altos voos da nova temporada de Super Wings: a ação e a aventura estão prestes a começar e a nossa equipa favorita vai receber novos Super Wings – e vêm acompanhados de Super Pets.

GUS O CAVALEIRO MINORCA

ESTREIA DIA 2 DE JANEIRO

SEGUNDA À SEXTA ÀS 7H00 E 18H00

SUPER WINGS T7

ESTREIA DIA 2 DE JANEIRO ÀS 19H00 (EP.1-20)

NOVOS EPISÓDIOS TODAS AS SEGUNDAS ÀS 19H00