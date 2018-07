Campo Pequeno: Seis cavaleiros a 9 de agosto e corrida TVI no dia 24 26 Julho, 2018 9:58

A empresa do Campo Pequeno anunciou esta quarta-feira mais dois cartéis para o mês de agosto a realizar na Monumental Lisboeta.

Uma das corridas de toiros mais esperadas da temporada do Campo Pequeno: “a Corrida do Emigrante” no dia 9 de Agosto. É o ponto de encontro daqueles que lá fora, pelo seu trabalho, prestigiam o nome de Portugal, com uma tradição tão profunda e tão enraizada quanto o significado da palavra saudade. Em praça vão estar os cavaleiros Rui Salvador, António Brito Paes, Manuel Ribeiro Telles Bastos, Duarte Pinto e confirmam a alternativa o rejoneador espanhol Andrés Romero e o cavaleiro português David Gomes. Pegam o Grupo de Forcados Amadores do Montijo, o Real Grupo de Forcados Amadores de Moura e o Grupo de Forcados Amadores de Turlock. Serão lidados seis toiros de Vale do Sorraia.

Por sua vez, no dia 24 de Agosto (sexta-feira) decorrerá a corrida do 25º Aniversário da TVI, sendo que neste dia atuarão os cavaleiros António Telles, Luís Rouxinol e João Moura Jr. Pegam os grupos de forcados amadores de Vila Franca de Xira e Aposento da Moita, capitaneados respectivamente por Ricardo Castelo e José Maria Bettencourt. Serão lidados 6 toiros da ganadaria Murteira Grave.

Entretanto o Campo Pequeno receberá no dia 2 de agosto a sensacional corrida de touros mista.

A mulher afirma-se cada vez mais como interveniente directa na festa de toiros. Longe vão os tempos em que o seu papel se limitava ao apoio ao toureiro, fosse em família ou nas bancadas da praça. Hoje em dia a mulher discute de igual para igual com o homem os lugares cimeiros da tauromaquia, com ele competindo em pé de igualdade. Nesta corrida as duas primeiras cavaleiras portuguesas de alternativa estarão em praça, numa competição inimaginável ainda há não muitos anos, através de Sónia Matias e Ana Batista. Na lide a pé, os matadores que lutam por um lugar de destaque no mundo do toureio: António João Ferreira e Nuno Casquinha. Pegam os forcados Amadores das Caldas da Rainha e lidam-se toiros de São Torcato.