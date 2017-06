Campo Pequeno: Conferência “A importância do cavalo lusitano na evolução do toureio” 7 Junho, 2017 18:22

Tem lugar esta quinta-feira, 8 de Junho às 18h00, no átrio da Porta Principal do Campo Pequeno, uma conferência intitulada ‘A importância do cavalo lusitano na evolução do toureio a cavalo e rejoneo’.

Com moderação do Dr. Paulo Pereira, serão oradores, o rejoneador espanhol Leonardo Hernández pai e o criador de cavalos lusitanos e o Engº Manuel Braga, da conceituada coudelaria Sociedade das Silveiras.