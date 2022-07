Campeonatos Nacionais da Juventude de Saltos de Obstáculos 2022

Nos próximos dias 28 a 31 de Julho de 2022 realizar-se-á no Centro Hípico do Porto e Matosinhos os Campeonatos Nacionais da Juventude de Saltos de obstáculos.

Este é um dos eventos Equestres mais importantes da época Desportiva onde se disputam as provas dos escalões:

CAMPEONATO INICIADOS – Prova destinada exclusivamente a Atletas do escalão de Iniciados (compreende as idades dos 8 anos ao ano em que completam 12 anos);

CAMPEONATO PRÉ-JUVENIL – Prova destinada a Atletas dos escalões de Iniciados e de Juvenis (compreendem as idades do ano em que completam 12 anos até ao fim do ano que completam os 14 anos);

CAMPEONATO JUVENIL – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juvenis (compreendem as idades do ano em que completam os 12 anos até ao fim do ano que completam os aos 14 anos);

CAMPEONATO PRÉ-JUNIOR – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juvenis e Juniores (compreende as idades desde o ano em que completam os 14 anos, até ao fim do ano em que fazem os 18 anos);

CAMPEONATO JUNIOR – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juniores (compreendem as idades desde o ano em que completam os 14 anos, até ao fim do ano em que fazem os 18 anos);

CAMPEONATO JOVENS CAVALEIROS – Prova destinada a Atletas dos escalões de Jovens Cavaleiros (compreendem as idades desde os 16 anos até ao final do ano que completam os 21 anos)

Neste Campeonato podem participar todos os Atletas Federados com licença em Dia, não necessitando de qualquer qualificação prévia.