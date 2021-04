Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa 13 Abril, 2021 18:10

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) promove entre os dias 16 e 18 de abril o Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa, que terá lugar na Companhia das Lezírias, em Samora Correia. Paralelamente, e nos 160 quilómetros de percurso, realizar-se-á o Raide Internacional da Companhia das Lezírias.

Esta prova marcará o arranque do protocolo entre a FEP e a Santa Casa da Misericórdia em campeonatos nacionais e pretende preparar os cavaleiros para o Campeonato do Mundo, que terá lugar em Pisa, Itália, e onde Portugal marcará presença com a seleção nacional. A FEP deposita enormes esperanças neste Campeonato.

Recorde-se que Portugal sagrou-se Campeão da Europa em 1999 e Medalha de bronze em 2006 nos jogos Equestres Mundiais e agora ambiciona outra vez o pódio. Entre os atletas nacionais e internacionais inscritos no evento, destacam-se as participações de Leonor Moreira e Ana Barbas, atletas portuguesas que marcam presença no TOP 10 do ranking mundial de raides.

O evento irá decorrer respeitando as medidas de segurança relativamente à propagação do vírus COVID-19, bem como serão ainda seguidas várias diretrizes veterinárias, por forma a evitar a propagação do herpes vírus equino.

Mais informações sobre a prova estão disponíveis para consulta em www.fep.pt.