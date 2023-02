Campeonato Nacional de Horseball: Época 2023 inicia-se em Lisboa

O arranque do Campeonato Nacional de Horseball Sénior e Sub 16, está agendado para os próximos dias 11 e 12 de Fevereiro, na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

Em campo estarão as equipas JCHB, Algueirão Horseball, Quinta de Santo António, Horseball Quinta da Figueira, Horseball Sintra e Colégio Vasco da Gama.

Os jogos de Sábado (11) terão o seguinte alinhamento:

SÉNIOR

14h00: JCHB vs. Algueirão Horseball

14h45: Quinta de Santo António vs. Horseball Quinta da Figueira

15h30: Horseball Sintra vs. Colégio Vasco da Gama

SUB 16

16h15: Quinta de Santo António vs. Horseball Quinta da Figueira

Quinta de Santo António vs. Colégio Vasco da Gama

Colégio Vasco da Gama vs. Horseball Quinta da Figuera

Para Domingo (12) o alinhamento será o seguinte:

SÉNIOR

11H30: Quinta de Santo António vs. Horseball Sintra

12h15: Algueirão Horseball vs. Colégio Vasco da Gama

14h30: JCHB vs. Colégio Vasco da Gama

SUB 16

Confira o calendário para 2023 AQUI