Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho: Resultados da 4ª Jornada

Entre os dias 3 e 5 de maio, decorreu no Vimeiro a 4ª jornada do XXVI Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

No escalão de Masters, a vitória foi conquistada por Luar da Caniceira, montado por Gilberto Filipe. Em segundo lugar ficou Horizonte, montado por Luís Brito Paes, e a terceira posição foi ocupada por Israel, montado por João Bento.

No escalão de Consagrados, venceu João Gonçalves com Majestosa, seguido de Morante, montado por Gilberto Filipe, que ficou em segundo lugar. A terceira posição foi para Jaguar, montado por João Bento.

No escalão de Debutantes, João Gonçalves foi o vencedor com Hábil da Broa. Oreo, montado por Ricardo Moura Tavares, ficou na segunda posição, enquanto Juncal da Caniceira, montado por Gilberto Filipe, completou o pódio em terceiro lugar.

No escalão Sub-20, Carmen Coronel conquistou a vitória com Histórico. Rodrigo Batalha ficou em segundo lugar com Hialino, e António Simão Silva Mendes ficou em terceiro com Nilo.

Por fim, no escalão Sub-16, Lara Carreira venceu com Endiabrado. Renata Ferreira Da Costa ficou em segundo lugar com Libero dos Jerónimos, e Carminho Filipe ocupou a terceira posição com Horigami.

