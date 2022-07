Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho 2022: Apresentação das Equipas

Realizou-se esta tarde no Jardin de Coria em Les Herbiers (França), a apresentação das equipas que vão participar no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho de 20 a 23 de Julho.

Este mundial, conta com um recorde de participações – 19 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Espanha, E.U.A., França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Hungria, Luxemburgo, México, Polónia, Portugal, República Checa, Suécia, Suíça).

Portugal, um tradicionalmente forte candidato ao título, será representado por:

– Gilberto Filipe com Zinque da Lezírias

– Luis Brito Paes com Horizonte

– Mafalda Galiza Mendes com Isco

– Tiago Alves com Eoxido

A Chefe da Equipa Portuguesa será Claúdia Matos.

Foram convidados para integrar o júri, os portugueses João Ralão Duarte como presidente do evento e António Vicente, membro do júri.

Livestream AQUI