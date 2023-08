Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage: Resultados 2ª Jornada

A segunda jornada do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage 2023, em curso em Ermelo, teve início hoje às 08h00, com a primeira classificativa destinada aos cavalos de 6 anos. A vencedora desta classificativa foi a sueca Jeanna Hogberg, com Be Allex, conseguindo a impressionante pontuação de 89,600%.

O brasileiro João Victor Oliva, montando o cavalo Lusitano Nuelo, obteve uma pontuação de 82,400%, alcançando o 14º lugar entre os 45 participantes. Já o cavaleiro português Frederico Mexia de Almeida com Nogá, conseguiu a pontuação de 73,800%, correspondendo à 36ª posição.

Seguiu-se a Small Final (consolação) para cavalos de 4 anos, com a vitória da espanhola Judit Sardá Mañe, montando Vital Hit Old, tendo alcançado 84,200%. Na participação portuguesa, o destaque ficou com Diogo Silva Pinto e Betty Boop du Neuf, que conquistaram o 12º lugar com 77,200%, enquanto Roberto Brasil, com Van Sagres, obteve a pontuação de 72,200%, ficando em 18º lugar.

Apenas os 10 melhores conjuntos classificados, terão a oportunidade de disputar a final de cavalos de 4 anos no sábado.

Na categoria de cavalos de 5 anos, a cavaleira alemã Stefani Wolf sagrou-se vencedora com o garanhão Hanoveriano San to Alati na Small Final (84,600%). Infelizmente, José Garcia Mena, com o Lusitano Omero Hit, e Leandro Freire, com Hellen di Fonteabeti, não conseguiram o apuramento para a final no sábado, obtendo as pontuações de 74,800% (24º lugar) e 74,000% (29º lugar), respetivamente.

Por fim, na classificativa reservada aos cavalos de 7 anos, a participação portuguesa foi representada por Roberto Brasil, montando o garanhão Westfalian Victory Prime, que terminou com a pontuação final de 61,645%.

